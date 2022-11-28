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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:21

В Казани на кладбище «Курган» построят похоронный дом с крематорием за 250 миллионов рублей

Это позволит сэкономить на местах для захоронения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Фото: скриншот

Ресурс казанского кладбища «Курган» увеличат за счет постройки на его территории похоронного дома с крематорием. Объект будет иметь площадь 1 240 квадратных метров и обойдется примерно в 250 миллионов рублей

Как сообщил 28 ноября на совещании в мэрии Казани начальник городского управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин, проект похоронного дома уже получил положительное заключение от госэкспертизы.

Строить объект с крематорием, по словам Ишкина, будут в рамках государственно-частного партнерства. То есть нужен инвестор. Если с ним все получится в ближайшее время, то строительство похоронного дома на кладбище «Курган» может начаться уже весной 2023 года.

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