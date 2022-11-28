В Йошкар-Оле иномарка на скорости вылетела на остановку и сбила школьника

Пострадавшему подростку потребовалась госпитализация. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Утром в понедельник, 28 ноября, на улице Красноармейская в Йошкар-Оле автомобиль Kia Sportage на скорости выехал с дороги на остановку общественного транспорта. Там легковушка сбила 13-летнего подростка. Парень получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и, пытаясь избежать столкновения с остановившимся впереди микроавтобусом, заехал на остановку.

Более подробные обстоятельства ДТП выясняются, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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