Олимпийские чемпионы по боксу посетили «Дом вдали от Дома» в Казани

Фото: Федерации бокса РТ

В гости жителям бесплатной семейной гостиницы «Семья вместе», пациентам ДРКБ МЗ РТ, пришли Рахим Русланович Чахкиев, Олимпийский чемпион, Алексей Владимирович Лезин, бронзовый призёр Олимпийских игр, Василий Александрович Шишов, Чемпион мира, пятикратный чемпион Советского Союза, Ахмедхан Джамбалович Адилов, заместитель руководителя Совета чемпионов Федерации бокса России, Сергей Михайлович Игнатьев, Председатель Федерации бокса РТ.

Фото: Федерации бокса РТ

Гости впервые посетили Дом в Казани, их визит начался с экскурсии по бесплатной семейной гостинице и знакомству с ее жителями.

В столовой был организован сладкий стол для маленьких пациентов больницы и их родителей. Здесь с нетерпением ждали появления известных спортсменов не только дети, но и взрослые. Гости уделили внимание каждому ребенку.

Фото: Федерации бокса РТ

- Мы очень рады, что сегодня удалось приехать поддержать детей в «Домик», - рассказал после встречи бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Лезин. – Для них действительно очень важны подобные встречи со спортсменами. Надеемся, что наше общение принесёт пользу деткам. Конечно, родители сильно устают, они проживают большое испытание, а от нас они получат помощь и хорошее настроение. Со своей стороны мы сделали всё возможное: поговорили, сфотографировались, зарядили всех положительной энергией. Хочется верить, что все дети будут здоровы и в будущем они придут заниматься нашим любимым боксом.

Фото: Федерации бокса РТ

В дружественной атмосфере чемпионы поделились с детьми секретами мастерства, рассказали о своём профессиональном пути, ответили на вопросы ребят, провели автограф-сессию и сфотографировались со всеми желающими.