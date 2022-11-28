За сутки в Татарстане выявили 74 новых случая коронавируса

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 74 новых случая COVID-19, госпитализировали 10 зараженных и выписали 36 переболевших вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 28 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 190 375 человек, 187 398 из которых выздоровели, а 2 006 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 на данный момент составляет 3,9%.

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