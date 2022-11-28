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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:13

Казанский детсад, на территории которого провалился грунт, временно закроют

Воспитанников уже распределили по другим дошкольным учреждениям
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел в жилом районе «Салават Купере».

Инцидент произошел в жилом районе «Салават Купере».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжается проверка информации о провале грунта на территории детсада №45 в казанском жилом районе «Салават Купере». По предварительным данным, причиной произошедшего стало карстовое проявление на участке, сообщают в Управлении образования Исполкома города.

Учреждение временно закроют для ликвидации последствий провала. Воспитанников уже распределили по другим детсадам.

Власти столицы Татарстана просят горожан отнестись к произошедшему с пониманием.

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