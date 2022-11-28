На обновление дебаркадеров в Татарстане потратят не менее 150 миллионов рублей

Работы должны быть завершены до начала навигации в 2023 году. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что в Татарстане планируют обновить 15-17 из 22 имеющихся дебаркадеров (мест для посадки на пароходной пристани – Ред.) Работы должны быть завершены до начала навигации в 2023 году, сообщил ТАСС глава Минтранспорта республики Фарит Ханифов.

По словам министра, на ремонт объектов понадобится около 150–160 миллионов рублей. Однако эта цифра может увеличиться после обследования дебаркадеров.

Работы не изменят внешний облик дебаркадеров. Они будут направлены на обновление тх конструкций и инженерных коммуналкой.

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