В Казани под суд отдали экс-главу МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова

Дата суда пока не назначена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова. Вскоре его рассмотрит Вахитовский районный суд Казани.

Напомним, Галявова заподозрили в мошенничестве. Сам Галявов тут же написал явку с повинной. Суд сначала отправил его под домашний арест, а после смягчил меру пресечение на запрет определенных действий.

Суть дела в махинациях с 12 миллионами рублей выделенными из федерального бюджета на переобучение сотрудников МУП «Метроэлектротранс», которое тогда возглавлял Асфан Галявов. По версии следствия, деньги были получены, но переобучения никакого так и не произошло.

В итоге правоохранителями было установлено, что бюджетные миллионы были потрачены на другие нужды предприятия. Поэтому теперь Галявова обвиняют не в мошенничестве, а в злоупотреблении полномочиями.

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