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НовостиСпорт28 ноября 2022 6:50

«Находим свою игру»: как казанский «Ак Барс» берет себя в руки после серии поражений

Казанский «Ак Барс» обыграл «Сочи» со счетом 6:2
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Сейчас «барсы» с 36 очками находятся на седьмом месте в таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

Сейчас «барсы» с 36 очками находятся на седьмом месте в таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

В воскресенье, 27 ноября, в Казани состоялся матч чемпионата КХЛ «Ак Барс» - «Сочи». Хозяева льда обыграли гостей со счетом 6:2.

Комментируя победу команды, главный тренер «барсов» Олег Знарок поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что клуб «находит свою игру».

- Большинство реализовали, в меньшинстве не пропустили, - заметил Знарок.

На данный момент казанцы с 36 очками находятся на седьмом месте в таблице Восточной конференции. Следующая их игра будет с «Сибирью». Матч состоится в «Татнефть Арене» 30 числа.

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