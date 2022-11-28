В Татарстане запустили серийное производство люксовых внедорожников Aurus Komendant

Производство машин будет осуществляться на заводе в ОЭЗ «Алабуга». Фото: пресс-служба главы Татарстана

В ОЭЗ «Алабуга» запустили серийное производство автомобилей Aurus Komendant – первых внедорожников класса люкс, которые будут полностью выпускаться в России. Мероприятие посетили зампредседателя правительства страны Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Мантуров отметил тот факт, что 70% поставщиков комплектующих авто - российские компании. Особенно важно, что речь идет об основных узлах машины: силовой установке, трансмиссии, электронике, интерьерных и декоративных решениях.

Минниханов, в свою очередь, заметил, что в республике есть все условия для успешной реализации и развитии проекта «Аурус».

После этого Мантуров и Минниханов протестировали новый внедорожник.

Фото: пресс-служба главы Татарстана

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