Камерный ансамбль «Солисты Москвы» выступил в Казани для семей мобилизованных

Мероприятие прошло в рамках турне, посвященного 30-летию коллектива. Фото: vk.com/moscowsoloists

В День матери в большом концертном зале (БКЗ) имени Сайдашева в Казани состоялся благотворительный концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы». На него пригласили семьи мобилизованных горожан и ветеранов боевых действий.

Среди прочего музыканты исполнили композиции Джоаккино Рoссини, Эдварда Григa, Энри Лoлашвили и Кузьмы Бодрова. По словам руководителя ансамбля Юрия Башмета, задачей коллектива было найти в музыке то настроение, которое поможет слушателями устремиться к мыслям о скорой победе России.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках турне, посвященного 30-летию ансамбля «Солисты Москвы».

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