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НовостиОбщество28 ноября 2022 5:31

На территории одного из детсадов в Казани провалился грунт

Под землю там ушел целый игровой домик
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Данную информацию уже проверяют в прокуратуре города.

Данную информацию уже проверяют в прокуратуре города.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В СМИ и соцсетях начала распространяться информация о провале грунта на территории детсада в Казани. Инцидент произошел в жилом районе «Салават Купере». Под землю там провалился игровой домик. Никто из детей или взрослых не пострадал.

Произошедшим уже заинтересовались в прокуратуре города. Там организовали проверку. При наличии оснований надзорным ведомством будут приняты меры реагирования.

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