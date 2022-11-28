На территории одного из детсадов в Казани провалился грунт

Данную информацию уже проверяют в прокуратуре города. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В СМИ и соцсетях начала распространяться информация о провале грунта на территории детсада в Казани. Инцидент произошел в жилом районе «Салават Купере». Под землю там провалился игровой домик. Никто из детей или взрослых не пострадал.

Произошедшим уже заинтересовались в прокуратуре города. Там организовали проверку. При наличии оснований надзорным ведомством будут приняты меры реагирования.

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