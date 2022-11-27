На хлебозаводе в Марий Эл женщине-пекарю оторвало кисть руки

По факту случившегося начата доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 26 ноября, на хлебозаводе в Звениговском районе пострадала 51-летняя сотрудница. По предварительным данным, женщине-пекарю оторвало кисть руки при замешивании теста. С места произошедшего она была госпитализирована.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой выяснятся все обстоятельства случившегося. После этого будет принято процессуальное решение, сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

Аппарат для замешивания теста. Фото: СУ СКР по Марий Эл

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