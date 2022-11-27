Умер Геннадий Хорошев, экс-директор Чапаевского завода в Чебоксарах

Заслуженного машиностроителя России не стало на 91-м году жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 27 ноября, в церкви Новомучеников и Исповедников Российских в Чебоксарах простились с Геннадием Хорошевым. Экс-директор ЧПО имени Чапаева и Заслуженный машиностроитель России скончался в субботу на 91-м году.

- Несмотря на свой почтенный возраст, Геннадий Иванович до последних дней принимал активное участие в жизни завода, являлся примером для молодого поколения работников, - говорят коллеги Хорошева.

Отметим, что Геннадий Хорошилов был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

- Он был грамотным руководителем, опытным производственником, под руководством которого выпускалась качественная, отвечающая мировым стандартам продукция, разрабатывались и внедрялись новые виды продукции, - воспоминают Хорошева на заводе.

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