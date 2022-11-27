В Татарстане снижается заболеваемость COVID-19, за сутки выявлено 74 случая болезни

С начала пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 190 301 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 74 новых случая COVID-19, госпитализировали 15 зараженных и выписали 39 переболевших вирусом человек. Такие цифры в воскресенье, 27 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился уже у 190 301 человека, 187 362 из которых выздоровели, а 2 006 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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