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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 12:04

На проспекте Ямашева в Казани загорелся магазин купальников

Также огонь охватил кровлю пристроя, находящегося рядом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем в воскресенье, 27 ноября, в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Ямашев, 76. Горел магазин купальников и кровля пристроя рядом.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал, сообщают в МЧС Татарстана.

Причины произошедшего устанавливаются.

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