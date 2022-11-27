На проспекте Ямашева в Казани загорелся магазин купальников

Причина произошедшего устанавливается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем в воскресенье, 27 ноября, в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Ямашев, 76. Горел магазин купальников и кровля пристроя рядом.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал, сообщают в МЧС Татарстана.

Причины произошедшего устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram