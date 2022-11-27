На проспекте Ямашева в Казани загорелся магазин купальников

Причина произошедшего устанавливается.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Днем в воскресенье, 27 ноября, в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Ямашев, 76. Горел магазин купальников и кровля пристроя рядом.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал, сообщают в МЧС Татарстана.
Причины произошедшего устанавливаются.
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