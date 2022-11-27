29 ноября в Казани частично перекроют движение по улице Нариманова

Несколько дней там будут проводиться работы по газоснабжению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 29 ноября в Казани будет перекрыта часть улицы Нариманова. Речь идет об участке автомобильной дороги и тротуаре у здания №15а. Вплоть до 1 декабря там будут проводиться работы по газоснабжению, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за строительства второй ветки метро в городе ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Речь идет об участке между домами №145а и №149. Он будет перекрыт с 28 ноября текущего года по 30 января 2023 года.

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