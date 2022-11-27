29 ноября в части Ново-Савиновского района Казани отключат воду

Водоснабжение должно быть восстановлено к 6:00 30 числа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник, 29 ноября, ряд домов и иных объектов Ново-Савиновского района временно останется без воды. Все дело в проведении работ по подключению двух водопроводов, предупреждает горожан заранее МУП «Водоканал».

Отключение коснется следующих адресов: улица Адоратского, 2, 2б и 2б/1; улица Сибгата Хакима, 62а и 70 (Дворец водных видов спорта); улица Четаева, 2/77, 4, 4а, 4б, 4в и 4д; улица Чистопольская, 73, 75, 77/2, 79, 79а (детсад №110), 81, 83, 83а, 85 и 85а; проспект Ямашева, 101, 101 стр., 115а (стадион «Ак барс арена»), 115а корп.1, 2, 3 и 115а/1.

Водоснабжение должно быть восстановлено к 6:00 30 числа.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 ноября без воды почти на сутки останется ряд домов Вахитовского района города. В их случае отключение также будет связано с проведением работ по подключению водопровода.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram