В Чебоксарах пьяный парень за рулем чужого авто врезался в столб

ДТП произошло у дома №7 к.1 по улице Социалистическая. Фото: МВД по Чувашии

Утром в субботу, 26 ноября, автоинспекторам Чебоксар поступило сообщение о ДТП у дома №7 к.1 по улице Социалистическая. Там автомобиль «Лада Приора» врезался в столб.

Прибыв на место, правоохранители установили, что за рулем легковушки находился пьяный 18-летний парень, не имеющий водительских прав. Месяц назад его уже задерживали и арестовывали на 10 суток за пьяную езду. Вот только в этот раз юноша был еще и в чужом авто.

Ранее парень был уже не раз судим. Теперь в отношении него возбудили еще одно уголовное дело по статье «Угон». Решается вопрос о привлечении юноши к уголовной ответственности и за повторное управление машиной в состоянии опьянения, сообщают в МВД по Чувашии.

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