На первой автодороге в Набережных Челнах произошло массовое ДТП с участием такси

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: Сергей ГАПОН

Сообщается, что 26 ноября на первой автодороге в Набережных Челнах произошло массовое ДТП с участием трех машин, в том числе такси. От удара последнее авто отбросило ограждение, сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, нескольким людям потребовалась госпитализация.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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