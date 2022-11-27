На первой автодороге в Набережных Челнах произошло массовое ДТП с участием такси

Причины произошедшего устанавливаются.
Фото: Сергей ГАПОН
Сообщается, что 26 ноября на первой автодороге в Набережных Челнах произошло массовое ДТП с участием трех машин, в том числе такси. От удара последнее авто отбросило ограждение, сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, нескольким людям потребовалась госпитализация.
Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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