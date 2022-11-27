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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 8:06

На первой автодороге в Набережных Челнах произошло массовое ДТП с участием такси

По словам очевидцев, в результате аварии есть пострадавшие
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины произошедшего устанавливаются.

Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: Сергей ГАПОН

Сообщается, что 26 ноября на первой автодороге в Набережных Челнах произошло массовое ДТП с участием трех машин, в том числе такси. От удара последнее авто отбросило ограждение, сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, нескольким людям потребовалась госпитализация.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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