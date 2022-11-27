Официальная премьера фильма запланирована на 1 декабря. Фото: кадр из фильма

30 ноября в Казани состоится предпоказ казахстанско-татарстанской драмы «Тарлан». Мероприятие пройдет в кинотеатре «Синема 5» в ТЦ «Республика».

«Тарлан» - фильм о маленьком Закире, под опеку которого попадает жеребенок. Мальчик любит поспорить, поэтому заключает пари с одним из деревенских парней, что выиграет на скачках. Дед Сафа делится с ним мудростью и помогает тренировать лошадь. А городская девушка Айгуль помогает им с уборкой и кормлением. Но гордость в итоге сделает свое черное дело.

Официальная премьера ленты на большом экране запланирована на 1 декабря.

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