Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Днем матери

Глава региона заметил, что на свете самый дорогой человек - мама. Фото: пресс-служба главы Татарстана

27 ноября глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Днем матери. В своем обращении к женщинам он пожелал, чтобы дети радовали их каждый день.

- Бэйрэм белэн сезне, энилэр! Доньяда ин газиз кеше - ЭНИ (C праздником вас, матери. На свете самый дорогой человек - мама - Ред.), - написал руководитель региона на татарском языке в своем telegram-канале.

С праздником жительниц Татарстана также поздравила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

- Желаю вам, дорогие мамы, здоровья, счастья, гармонии и семейного благополучия. Пусть близкие окружают заботой, любовью, дети радуют своими свершениями и победами! Пусть каждый день звучит в ваш адрес: „Мама, я люблю тебя!“, - заявила она.

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