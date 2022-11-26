Жители Нижнекамска отправили мобилизованным два УАЗа и гуманитарный груз

Один УАЗ получат добровольцы из отряда "Тимер", а второй - мобилизованные. Фото: e-nkama.ru

Жители Нижнекамска отправили мобилизованным два автомобиля УАЗ, а также грузовик с гуманитарной помощью. Этот транспорт был приобретен по просьбе самих бойцов, которую они передали через жен, сообщает администрация Нижнекамского района.

Так, один УАЗ получат добровольцы из отряда "Тимер", а второй - мобилизованные. Их приобрели на пожертвования неравнодушных жителей города.

- Это помощь от всего Нижнекамска, от всех неравнодушных горожан — всех тех, кому небезразлична судьба нашей страны и наших ребят, - отметил мэр Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Напомним, жители Нижнекамска собрали 1,2 тысячи коробок гуманитарной помощи для мобилизованных. Необходимые бойцам вещи и продукты питания горожане принесли в общественный центр микрорайонов №№6 и 7.

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