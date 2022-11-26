Ряд домов Вахитовского района Казани почти на сутки останется без воды

С 9:00 28 ноября до 5:00 29 ноября воды не будет по улице Горького и Жуковского. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ряд домов Вахитовского района Казани почти на сутки останется без водоснабжения. Причина этого - проведение работ по подключению водопровода, сообщает МУП "Водоканал".

Так, с 9:00 28 ноября до 5:00 29 ноября воды не будет по следующим адресам:

улица Горького, 3, 3 корпус 1, 4, 4б, 6, 6 корпус 1, 6а, 7, 9, 9а, 11/2, 12, 12а;

улица Жуковского, 2/11, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram