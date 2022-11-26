В Казани с 28 ноября года ограничат движение машин и пешеходов по улице Юлиуса Фучика

С 28 ноября 2022 года по 30 января 2023 года будет перекрыт участок между домами №145а и №149 по улице Юлиуса Фучика. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Казани с 28 ноября 2022 года по 30 января 2023 года ограничат движение машин и пешеходов по улице Юлиуса Фучика. Там будут выносить тепловод из зоны строительства второй линии метро, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

В связи с этим будет перекрыт участок между домами №145а и №149 по улице Юлиуса Фучика. Кроме того, на данном участке будут недоступны тротуар и частично проезжая часть для движения пешеходов и транспорта.

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