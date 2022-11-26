Глава Татарстана Рустам Минниханов протестировал модернизированные машины "КАМАЗ-Мастер"

Рустам Минниханов проехал за рулем машин 1996 и 2002 годов выпуска. Фото: tatarstan.ru

В Набережных Челнах 26 ноября глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с командой "КАМАЗ-Мастер". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, он прибыл в город, чтобы протестировать вновь изготовленные модернизованные грузовики семейства К5. Минниханов проехал за рулем машин 1996 и 2002 годов выпуска. Он отметил надежность и проходимость данных моделей, а также важность присутствия в них автоматической коробки передач.

- Шэп бара! Безнен КАМАЗ (Быстро едет! Наш КАМАЗ - перевод), - заявил Минниханов.

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