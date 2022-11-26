В "Казань Экспо" состоялся концерт заслуженных артистов Татарстана для мобилизованных

Концерт был организован Исполкомом Казани и Министерством культуры республики. Фото: Марат Мугинов

На площадке выставочного центра "Казань Экспо" и казанском танковом полигоне состоялся концерт заслуженных артистов Татарстана для мобилизованных. Это было организовано Исполкомом города и Министерством культуры республики с целью поддержать боевой бух солдат.

Артисты исполнили свои популярные песни, а мужчины, в свою очередь, сняли выступления на телефоны, подпевали и пускались в пляс. Особенно им понравились песни "Идет солдат по городу" и "Туган як". По словам бойцов, такая поддержка очень помогает, сообщает "Татар-информ".

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