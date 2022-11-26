Столица Татарстана стала лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса

Определили победителей Национальной гостиничной премии с помощью голосования зрителей, затем экспертов и жюри. Фото: Антон ПИКУС

Казань стала лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллионников. Это звание ей присудили в Москве на подведении итогов Национальной гостиничной премии, сообщает Комитет по развитию туризма столицы Татарстана.

В финал попали 159 участников, которые боролись за победу в 38 номинациях. Определили победителей с помощью голосования зрителей, затем экспертов и жюри.

Отметим, Национальную гостиничную премию организовала Российская гостиничная ассоциация при поддержке Правительства Москвы и Санкт-Петербурга. В 2021 году звание "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса" завоевал Санкт-Петербург.

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