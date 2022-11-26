В Татарстане спасатели нашли потерявшегося 82-летнего мужчину

Спасатели обогрели пропавшего пенсионера, напоили чаем и доставили в местную ЦРБ. Фото: МЧС Татарстана

В Татарстане 26 ноября в полночь спасательная служба получила сообщение о пропаже в Елабуге в новом строящем поселке Гренландия 82-летнего мужчины, который страдает потерей памяти. Сотрудники выехали на место и спустя три с половиной часа поисков нашли пенсионера.

Согласно данным, пропавший оказался в поле на проселочной дороге в сторону Набережных Челнов. Спасатели его обогрели, напоили чаем и доставили в местную ЦРБ, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

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