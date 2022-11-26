С начала сентября в Татарстане выявили нарушения в 83% проверенных школьных столовых

Всего проверку организации питания прошли 415 школ Татарстана. Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала сентября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану проверили организацию питания в 415 школах республики. Из них нарушения были выявлены в 83% учреждений, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок было изъято 20 килограмм продукции по причине истекшего срока годности, отсутствия необходимой маркировки и сопроводительных документов пищеблоков школ. Также специалисты отобрали и исследовали более 2,5 тысячи проб готовых блюд и продовольственного сырья. Результаты исследований не вызвали нареканий.

Отметим, также нарушения были связаны с режимом мытья столовой и кухонной посуды, обработкой овощей, инвентаря, уборкой помещений. В отношении лиц, допустивших подобное было вынесено 264 постановлений о наложении административного штрафа.

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