Стоимость огурцов в Татарстане выросла до 102 рублей за килограмм

Такие цифры опубликовал Татарстанстат. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю с 14 по 21 ноября в Татарстане резко выросли цены на огурцы. За килограмм теперь нужно заплатить 101,9 рубля, что на 10% больше, чем было раньше. Такие цифры опубликовал Татарстанстат.

Вместе с тем в республике подорожали и помидоры, килограмм который на данный момент стоит около 112,9 рубля. Менее существенно выросли цены на яблоки, белокочанную капусту, картофель, бананы и полукопченую колбасу.

При этом подешевели детское питание, конфеты, сметана и свекла. А на мясо цены изменились незначительно.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram