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НовостиЭкономика26 ноября 2022 7:07

Стоимость огурцов в Татарстане выросла до 102 рублей за килограмм

Вместе с тем в республике подорожали помидоры, яблоки и капуста
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Такие цифры опубликовал Татарстанстат.

Такие цифры опубликовал Татарстанстат.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю с 14 по 21 ноября в Татарстане резко выросли цены на огурцы. За килограмм теперь нужно заплатить 101,9 рубля, что на 10% больше, чем было раньше. Такие цифры опубликовал Татарстанстат.

Вместе с тем в республике подорожали и помидоры, килограмм который на данный момент стоит около 112,9 рубля. Менее существенно выросли цены на яблоки, белокочанную капусту, картофель, бананы и полукопченую колбасу.

При этом подешевели детское питание, конфеты, сметана и свекла. А на мясо цены изменились незначительно.

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