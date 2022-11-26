В Татарстане вакцинация от гриппа остается актуальной. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстан привезли свыше 1,7 миллиона доз вакцины от гриппа. Это 70% от необходимого их количества. Об этом в ходе прямого эфира сообщил первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев.

По его словам, в данное время Минздрав региона совместно с Роспотребнадзором проводит мониторинг и исследования по заболевшим гриппом. Благодаря этому на прошлой неделе был выявлен штамм гриппа H1N1 2009 года - "свиной грипп". Заболевшего оперативно изолировали.

Отметим, вакцинация от гриппа остается актуальной. Медики рекомендуют делать прививку, чтобы вовремя защитить свой организм от болезней.

Напомним, ранее замруководителя Управления Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина сообщила, что долгое отсутствие свиного гриппа снизило естественный иммунитет местных жителей к этой болезни. В зоне риска находятся беременные женщины, пожилые люди и дети.

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