Минздрав Татарстана рассказал, каких врачей не хватает в больницах республики

Не хватает именно узких специалистов, например, сосудистых хирургов. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Сейчас особо остро больницы Татарстана нуждаются именно во врачах именно узких специальностей. Это лоры, урологи и хирурги, в том числе и сосудистые, отметил 25 ноября в прямом эфире первый зам главы Минздрава республики Альмир Абашев.

Как он пояснил, таких специалистов нужно еще 50-55. Нет, конечно, на данный момент приток врачей в медучреждения есть, но их пока все равно не хватает.

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