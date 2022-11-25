Перевозчики Набережных Челнах захотели увеличить стоимость проезда в автобусе до 35 рублей

Одной из причин перевозчики называют рост цен на дизельное топливо. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проезд в общественном транспорте для жителей Набережных Челнов может подорожать. Так, местные перевозчики направили заявку в Госкомитет Татарстана по тарифам. Они просят увеличить стоимость услуг для своих пассажиров до 35 рублей при оплате наличными, до 30 рублей при оплате за проезд на автобусе при помощи банковской или транспортной картой, а до 25 рублей по социальным проездным. Одной из причин такого повышения является рост цен на дизельное топливо.

- Мы не нацелены на то, чтобы вызвать недовольство пассажиров повышением цен, но и перевозчика мы тоже не можем разорить. До конца 2022 года мы должны получить ответ от Госкомитета Татарстана по тарифам, - цитируют «Челнинские известия» замначальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполкома Набережных Челнов Максима Парамонова.

Напомним, ранее с подобной просьбой в Госкомитет Татарстана по тарифам обратились и перевозчики Казани, которые предложили увеличить стоимость проезда в городских автобусах до 38 рублей при его оплате наличными.

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