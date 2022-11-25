Минздрав Татарстана сообщил о наличии трудностей с онлайн-записью на прием к врачу

Сейчас данный вопрос интенсивно прорабатывается в республике. Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодня Татарстан среди регионов России занимает только 68 место по коммуникации через федеральный и республикнский портал госуслуг, сообщил 25 ноября в прямом эфире Центра развития регионов первый зам главы Минздрава региона Альмир Абашев.

При этом, по его словам, в Татарстане, как и в других регионах страны, возникают проблемы с онлайн-записью на прием к врачу.

Как объяснил Альмир Абашев, главной причиной здесь является то, что при смене медицинской информационной системы не все пациенты привыкли к нововведениям, она мощная, но при этом довольно сложная.

Также, как рассказал первый зам главы Минздрава Татарстана, проблема с записью к врачу через интернет кроется и в технической части коммуникации портала, и в расписании поликлиник. Последние просто могут некачественно выгрузить свою информацию на портал Госуслуг. Но в республике по данному направлению сейчас идет интенсивная работа, заверил Альмир Абашев.

Для тех пациентов, кто не может записаться через интернет на прием к врачу, предлагают сделать это, позвонив по номеру «122»

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