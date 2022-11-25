Общая площадь застройки составит 45,2 гектара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани утвердили проект застройки жилого микрорайона М-14 в Приволжском районе. Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, на данном участке будут построены высотные дома, школы, детские сады, офисы и магазины. Также там появятся МФЦ, физкультурно-оздоровительный комплекс, аптеки, химчистка, отделении связи и банки. Однако основная часть территории займет лесопарковая зона.

Отметим, общая площадь застройки составит 45,2 гектара. Всего там будут проживать 13,8 тысячи человек.

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