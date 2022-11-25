Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 14:07

В Казани утвердили проект застройки жилого микрорайона М-14

Всего там будут проживать 13,8 тысячи человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Общая площадь застройки составит 45,2 гектара.

Общая площадь застройки составит 45,2 гектара.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани утвердили проект застройки жилого микрорайона М-14 в Приволжском районе. Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно документу, на данном участке будут построены высотные дома, школы, детские сады, офисы и магазины. Также там появятся МФЦ, физкультурно-оздоровительный комплекс, аптеки, химчистка, отделении связи и банки. Однако основная часть территории займет лесопарковая зона.

Отметим, общая площадь застройки составит 45,2 гектара. Всего там будут проживать 13,8 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На окраине Казани построят новый жилой комплекс на 1,3 тысячи человек

Там возведут собственный детсад, но не школу (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram