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НовостиОбщество25 ноября 2022 13:32

Депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ

По его мнению, личная жизнь должна оставаться скрытой для других лиц
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам депутата, ему абсолютно безразлично, чем занимается человек, когда за ним закрывается дверь его квартиры. Фото: tatarstan.er.ru

По словам депутата, ему абсолютно безразлично, чем занимается человек, когда за ним закрывается дверь его квартиры. Фото: tatarstan.er.ru

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Олег Морозов прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ. Мнение об этом он выразил в своем телеграм-канале.

По словам депутата, ему безразличны чем занимаются люди за закрытыми дверями их квартир. Он просит не демонстрировать эти отношения в социальных сетях и в общественных местах, так как личная жизнь должна оставаться скрытой для других лиц.

- Уверяю сторонников ЛГБТ-экспериментов: у вас не будет со мной проблем, если ваша сексуальная жизнь будет настолько же интимна, как и моя, - заявил Морозов.

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