Депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ

По словам депутата, ему абсолютно безразлично, чем занимается человек, когда за ним закрывается дверь его квартиры. Фото: tatarstan.er.ru

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Олег Морозов прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ. Мнение об этом он выразил в своем телеграм-канале.

По словам депутата, ему безразличны чем занимаются люди за закрытыми дверями их квартир. Он просит не демонстрировать эти отношения в социальных сетях и в общественных местах, так как личная жизнь должна оставаться скрытой для других лиц.

- Уверяю сторонников ЛГБТ-экспериментов: у вас не будет со мной проблем, если ваша сексуальная жизнь будет настолько же интимна, как и моя, - заявил Морозов.

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