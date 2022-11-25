Школьница из Набережных Челнов представляет Татарстан на конкурсе «Королева России 2022»

Сейчас она участвует в голосовании за победу в номинации «Королева зрительских симпатий». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Набережных Челнов Ангелина Гадышева представляет Татарстан на Всероссийском национальном конкурсе красоты и грации «Королева России 2022». На данный момент она участвует в голосовании за победу в номинации «Королева зрительских симпатий» и набрала там уже более двух тысяч голосов.

Известно, что Ангелина учится в школе №32, занимается в театре моды и танца "Эрика", а также пять лет является волонтером и помогает детям с расстройствами аутистического спектра, сопровождая их на различных мероприятиях, сообщают в мэрии татарстанского автограда.

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