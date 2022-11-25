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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 12:31

Жительница Чебоксар отправила лже-гадалке обнаженное фото, чтобы та помогла ей в личной жизни

Мошенница же принялась шантажировать женщину
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В полицию Чебоксар обратилась 45-летняя местная женщина, заявившая, что стала жертвой вымогательства. Горожанка рассказала, что страдала от неразделенной любви и решила обратиться за помощью к гадалке, которую нашла в Сети. В какой-то момент лже-провидица попросила клиентку прислать ей фото лица, а затем и всего тела в обнаженном виде. Якобы, для диагностики.

После того, как потерпевшая выполнила указания, злоумышленница принялась требовать с нее деньги за нераспространение пикантного фото в соцсетях и мессенджерах.

- Пытаясь сохранить репутацию, женщина перевела на продиктованные счета 23 тысячи рублей и обратилась в полицию, - сообщают в УМВД по городу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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