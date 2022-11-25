В Новочебоксарске деревянная снегурочка упала и травмировала пятилетнего мальчика

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По факту травмирования пятилетнего ребенка в Ельниковской роще Новочебоксарска возбуждено уголовное дело. Директора парка подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Инцидент произошел еще 10 июля. По версии следствия, мальчик, гулявший с матерью, подошел к деревянной фигуре Снегурочки и стал трогать ее руками. Основание объекта прогнило, из-за чего он упал прямо на ребенка.

- Указанное стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей директором парка, который не обеспечил своевременный ремонт и замену вышеуказанной фигуры, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

Инцидент произошел еще 10 июля, но до сих пор проводилась доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Чувашии

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