Жительница Набережных Челнов хотела через суд доказать, что она немка, но не смогла

Суд постановил, что горожанка не может изменить данные в уже полученных документах, которые изначально были составлены без нарушений закона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Набережных Челнов обратилась в суд с требованием обязать местное Управление ЗАГС внести изменения в ряд ее документы, а именно - в графы «национальность». Женщина хотела быть немкой, так как ее мать является немкой, но была записана как русская, так как русским является ее отец. Вот только последний не принимал участия в воспитании дочери, и девочка росла в немецких традициях.

Суд отказал женщине, так как, хотя у нее и есть право самостоятельно определять и указывать свою национальность при получении паспорта (при получении паспорта женщина сама решила быть русской), она не может изменить данные в уже полученных документах, которые изначально были составлены без нарушений закона.

- Доводы заявителя о том, что национальность заявителя была указана как «русская» с целью избежать гонений и иных негативных последствий в отношении матери, также не могут являться основанием для внесения изменений в акты гражданского состояния, - говорят в городском суде.

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