Жители Нижнекамска собрали 1,2 тысячи коробок гуманитарной помощи для мобилизованных

Все это было отправлен в зону проведения спецоперации пятью партиями. Фото: Олег УКЛАДОВ

За два месяца жителям Нижнекамска удалось собрать 1,2 тысячи коробок гуманитарной помощи для мобилизованных сограждан. Продукты питания, теплую одежду и другие необходимые бойцам вещи горожане несли в общественный центр микрорайонов №№6 и 7, который был открыт 22 сентября.

Гуманитарный груз был отправлен в зону проведения спецоперации пятью партиями, сообщает «НТР 24».

Напомним, ранее сообщалось, что из Казани в Лисичанск отправили вторую колонну фур со 100 тоннами гуманитарной помощи, женщины-депутаты Госсовета обеспечили медучреждения ЛНР тысячами устройств для переливания крови и инсулиновых помп, а 95-летний ветеран из Набережных Челнов передал военнослужащим собственноручно собранные теплые вещи и еду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнекамске детей из семей мобилизованных будут бесплатно кормить в школах и разрешат им бесплатно ходить на концерты

Не забыли чиновники и о более взрослых членах семей резервистов, уезжающих в зону проведения спецоперации на Украине (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram