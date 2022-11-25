Базовой режим готовности в Татарстане 2022 год: в республике запретили использовать беспилотники

Данное ограничение будет действовать до момента снятия в Татарстане режима базовой готовности.

В эту пятницу, 25 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому в рамках действия на территории республики режима базовой готовности в целях усиления обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры в регионе вводится запрет на использование летательный беспилотных аппаратов.

- За исключением беспилотников, используемых в установленном законодательством порядке органами госвласти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления в рамках, возложенных на них функций, - следует из документа.

В указе также прописано, что ограничение на использование беспилотников будет действовать до момента снятия в Татарстане режима базовой готовности, который был введен согласно распоряжению президента России Владимира Путина.

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