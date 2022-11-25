В Минздраве Татарстана сообщили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 до 10%

Первую прививку в регионе поставили 2,9 миллиона человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, уровень коллективного иммунитета жителей Татарстана к коронавирусу составляет чуть более 10%. Об этом в ходе прямого эфира Центра развития регионов республики сообщил первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев.

По его словам, все объясняет тем, что татарстанцы вакцинированы различными препаратами от COVID-19 только по одному разу. Первую прививку в регионе поставили 2,9 миллиона человек, но важно периодически ревакцинироваться.

Отметим, что в Татарстане вакцинируют от болезни не только посредством укола, но и назальным способом.

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