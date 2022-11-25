В Татарстане 80-летний водитель иномарки попал в ДТП, в котором погибли его пассажиры

По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Фото: прокуратура Татарстана

Вечером в четверг, 24 ноября, на 38-м километре автодороги Казань – Оренбург в Лаишевском районе столкнулись автомобили Toyota Prado и KIA Sportage. По предварительным данным, 31-летний водитель первой иномарки выехал на встречку, где и произошло ДТП.

За рулем KIA находился 80-летний пенсионер. В результате аварии погибли два его пассажира: 33-летний мужчина и 75-летняя женщина.

На место произошедшего выезжал прокурор района Глеб Тимофеев. Надзорное ведомство контролирует ход начавшейся процессуальной проверки.

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