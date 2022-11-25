Журавлев вернулся в казанский «Ак Барс» и может сыграть против «Сочи»

О камбэке хоккеиста официально объявят в ближайшее время. Фото: ak-bars.ru

Воспитанник системы казанского «Ак Барса» Даниил Журавлев вернулся в столицу Татарстана после выступления в Северной Америке и в ближайшее время подпишет контракт с «барсами». Как стало известно «КП-Казань», о камбэке хоккеиста официально объявят в ближайшее время.

Стоит отметить, что Журавлев уже занимается в общей группе с командой и, вероятнее всего, сыграет в предстоящем домашнем матче казанцев против «Сочи».

Напомним, 22-летний защитник покинул Казань летом 2022 года, перейдя в клуб НХЛ «Колорадо». Он провел 14 матчей в фарм-клубе, в которых отметился 1 (0+1) баллом за результативность и показателем полезности «–4».

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