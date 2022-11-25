Глава Татарстана запретил нанимать новых госслужащих в 2023 году

Об этом говорится в статье 15 закона о бюджете республики на 2023-2025 годы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году органы государственной власти Татарстана не смогут нанимать новых сотрудников. Об этом говорится в статье 15 закона о бюджете республики на 2023-2025 годы, подписанного главой региона Рустамом Миннихановым.

Согласно документу, запрет касается государственных служащих, работников органов государственной власти и государственных казенных учреждений. Их численность может быть увеличена лишь при наделении органов власти новыми функциями и полномочиями.

Что касается новых муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, то их нанимать не запрещается, но не рекомендуется.

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