Лама Буда Бадмаев предложил построить в Казани дацан

По словам Буды Бадмаева, чтобы говорить о единстве, нужно заниматься просвещением. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев предложить построить в Казани дацан - буддийский монастырь-университет. С такой идеей он выступил на конференции дискуссионного клуба "Валдай", которая состоялась в городе 24 ноября

По его словам, чтобы говорить о единстве, необходимо заниматься просвещением. Идея организации буддистских комнат или строительства дацана в столице Татарстана стали бы хорошим началом. В дальнейшем же этот опыт можно будет распространить и по всей стране, считает Бадмаев

- Я услышал ваше желание, - ответил госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

Напомним, ранее сообщалось, что муфтий региона Камиль хазрат Самигуллин возмутился случаями запрета на ношение платков в российских школах. По его словам, традиции многонационального народа страны имеют общие корни и одинаково воспевают целомудрие, скромность и благонравие.

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