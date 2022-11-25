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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 5:01

В доме на улице Литвинова в Казани школьница отравилась угарным газом

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего выясняются.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером в четверг, 24 ноября, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении угарным газом ребенка в Казани. Инцидент произошел в одном из частных домов по улице Литвинова. Пострадавшая - 13-летняя школьница.

Девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, сообщают в МЧС Татарстана.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Чуйкова в Казани мужчина и новорожденный ребенок отравились угарным газом. Мальчику потребовалась госпитализация. По факту случившегося проводится прокурорская проверка.

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