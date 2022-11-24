Моделей для календаря отберут с помощью кастинга. Фото: nchkz.ru Фото: Иван ВИСЛОВ

Несмотря на непростые для себя времена крановый завод Набережных Челнов решил выпустить эротический календарь на 2023 год, хотя ранее предприятие собиралось отказаться от этой традиции.

Таким образом, сотрудники решили поддержать экс-гендиректора, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщают «Челнинские известия». Главный посыл календаря на 2023 год от кранового завода - «нас не победить». Моделей для эротических фотосессий отберут при помощи кастинга.

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