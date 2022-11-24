В Татарстане после отключения во время ледяного дождя осталось подать электричество в 9 населенных пунктов

Без света остаются 714 человек. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Буинском и Дрожаннвском районах продолжаются работы по обратному подключению электричества домов, которые были обесточены в результате ледяного дождя. Изначально 23 ноября из-за ненастья без света остались почти четыре тысячи человек в 37 населенных пунктах. Днем в большую часть из них удалось вернуть электричество и оставалось подключить только 12.

А по данным «Сетевой компании» на 17.00 24 ноября, в двух оставшихся районах энергоснабжение нужно восстановить всего в 9 населенных пунктах, где без света сейчас находится 714 человек, сообщает МЧС Татарстана.

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